Опубликовано видео с места обнаружения тела, которое может принадлежать пропавшей Левченко

Следственный комитет опубликовал видео следственных действий в Рязанской области, где были обнаружены останки тела, которое может принадлежать пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко, знакомой фигурантов дела террористической организации «Сеть»*.

«В Рязанской области в ходе поисковых мероприятий сотрудниками следственного управления обнаружены останки человека», — говорится в сообщении СК.

Как отмечается, продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по факту исчезновения Левченко.

«4 марта 2020 года криминалистами следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области проводились поисковые мероприятия около деревни Лопухи в Рязанской области, в результате которых обнаружены скелетированные останки человека», — добавили в ведомстве.

Там указали, что в ходе судебных экспертиз будет установлено, принадлежат ли данные останки Левченко или иному лицу.

Ранее источник RT в правоохранительных органах сообщил детали обнаружения в лесу под Рязанью тела, которое может принадлежать пропавшей Левченко.

По его словам, были обнаружены разбросанные останки: череп, элементы позвоночника, рёбра — предположительно, растасканные животными.

Останки и вещи отправили на экспертизу.

В распоряжении RT также оказались кадры с места обнаружения останков тела.

27 февраля стало известно, что следственные органы расследуют уголовное дело об исчезновении жительницы Пензы, которая была знакома с фигурантами дела «Сети», по статье «Убийство».

По данным следствия, 31 марта 2017 года Екатерина Левченко покинула свою квартиру в Пензе и пропала. До сих пор её местонахождение не было установлено.

Ранее в СМИ появились сообщения, что вместе с Левченко в марте 2017 года пропал и Артём Дорофеев. Он также был знаком с некоторыми фигурантами дела «Сети».

Дорофеева позже нашли убитым в Рязанской области. Тогда же было возбуждено уголовное дело.

Как писали СМИ, к преступлению могли быть причастны фигуранты дела «Сети».

10 февраля Приволжский окружной военный суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет. Их обвиняли в создании террористического сообщества и незаконном приобретении оружия.

Подробности — в материале RT.

* «Сеть» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019.