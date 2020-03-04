Источник сообщил детали обнаружения тела, которое может принадлежать пропавшей Левченко

Источник RT в правоохранительных органах сообщил детали обнаружения в лесу под Рязанью тела, которое может принадлежать пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко, знакомой фигурантов дела террористической организации «Сеть».

«Обнаружены разбросанные останки: череп, элементы позвоночника, рёбра — предположительно, растасканные животными. Также найдены зарытые в землю вещи: женская жилетка, вязаный шарф, элементы флисового воротника и наушники», — рассказали RT.

Отмечается, что останки и вещи отправлены на экспертизу.

27 февраля стало известно, что следственные органы расследуют уголовное дело об исчезновении жительницы Пензы, которая была знакома с фигурантами дела «Сети»*, по статье «Убийство».

По данным следствия, 31 марта 2017 года Екатерина Левченко покинула свою квартиру в Пензе и пропала. До сих пор её местонахождение не было установлено.

Ранее в СМИ появились сообщения, что вместе с Левченко в марте 2017 года пропал и Артём Дорофеев. Он также был знаком с некоторыми фигурантами дела «Сети».

Дорофеева позже нашли убитым в Рязанской области. Тогда же было возбуждено уголовное дело.

Как писали СМИ, к преступлению могли быть причастны фигуранты дела «Сети».

10 февраля Приволжский окружной военный суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет. Их обвиняли в создании террористического сообщества и незаконном приобретении оружия.

Подробности — в материале RT.

* «Сеть» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019.