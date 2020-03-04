Эксперт оценил ситуацию с поборами в школах Петербурга
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
«Не могу сказать, что в Петербурге есть горячая проблема. Ведётся работа со стороны правоохранительных и надзорных органов. И даже косвенные указания очень жёстко проверяются», — заявил он на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».
Как отметил Богданов, основные конфликты по поводу сбора средств возникают между родителями, поскольку всегда находятся семьи, для которых даже 100 рублей — существенная сумма.
Он также рассказал, что некоторые школы стараются дистанцироваться от разрешения споров по поводу поборов, передаёт Nation News.
Ранее доктор психологических наук, доцент кафедры педагогики и педагогической психологии Оксана Защиринская рассказала, как не допустить травли ребёнка в школе.