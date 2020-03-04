Эксперт оценил ситуацию с поборами в школах Петербурга

Сопредседатель региональной общественной организации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаил Богданов оценил ситуацию с поборами в местных школах.

Об этом сообщает ФАН.

«Не могу сказать, что в Петербурге есть горячая проблема. Ведётся работа со стороны правоохранительных и надзорных органов. И даже косвенные указания очень жёстко проверяются», — заявил он на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Как отметил Богданов, основные конфликты по поводу сбора средств возникают между родителями, поскольку всегда находятся семьи, для которых даже 100 рублей — существенная сумма.

Он также рассказал, что некоторые школы стараются дистанцироваться от разрешения споров по поводу поборов, передаёт Nation News.

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