Эксперт оценил ситуацию с поборами в школах Петербурга

Короткая ссылка
Сопредседатель региональной общественной организации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаил Богданов оценил ситуацию с поборами в местных школах.
Эксперт оценил ситуацию с поборами в школах Петербурга
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«Не могу сказать, что в Петербурге есть горячая проблема. Ведётся работа со стороны правоохранительных и надзорных органов. И даже косвенные указания очень жёстко проверяются», — заявил он на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Как отметил Богданов, основные конфликты по поводу сбора средств возникают между родителями, поскольку всегда находятся семьи, для которых даже 100 рублей — существенная сумма.

Он также рассказал, что некоторые школы стараются дистанцироваться от разрешения споров по поводу поборов, передаёт Nation News.

Ранее доктор психологических наук, доцент кафедры педагогики и педагогической психологии Оксана Защиринская рассказала, как не допустить травли ребёнка в школе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить