Group-IB сообщила о выявлении новых фейков о COVID-19 в России
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Отмечается, что данные, полученные специалистами Group-IB об аккаунтах, задействованных в распространении фейкового аудиосообщения о коронавирусе, переданы в правоохранительные органы.
«Из того, что можно раскрыть сейчас: боты были ориентированы на активное распространение под конкретный фейк, некоторые из ботов были зарегистрированы пару лет назад с одинаковой датой создания», — рассказали в компании.
В Group-IB заявили, что в «профилях большинства ботов в качестве локации указаны страны ближнего зарубежья».
Сообщается, что за прошедшие сутки эксперты Group-IB «выявили новые фейковые сообщения, правда, гораздо меньшего охвата, и предупредили, что сохраняется вероятность новых вбросов».
В компании отметили, что важно «использовать информацию из доверенных источников — и критически относиться к слухам и возможной дезинформации».
«Мы тесно сотрудничаем с администрацией социальных сетей, в том числе с «ВКонтакте» и Facebook, и модерераторами форумов — для удаления дезинформации о распространении коронавируса», — добавили в Group-IB.
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что, по данным Федеральной службы безопасности, большая часть фейков о коронавирусе поступает из-за границы.
Также Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России внёс в реестр запрещённой информации ряд сообщений о COVID-19 в социальных сетях.