Group-IB сообщила о выявлении новых фейков о COVID-19 в России

Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, за прошедшие сутки выявила новые фейковые сообщения о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что данные, полученные специалистами Group-IB об аккаунтах, задействованных в распространении фейкового аудиосообщения о коронавирусе, переданы в правоохранительные органы.

«Из того, что можно раскрыть сейчас: боты были ориентированы на активное распространение под конкретный фейк, некоторые из ботов были зарегистрированы пару лет назад с одинаковой датой создания», — рассказали в компании.

В Group-IB заявили, что в «профилях большинства ботов в качестве локации указаны страны ближнего зарубежья».

Сообщается, что за прошедшие сутки эксперты Group-IB «выявили новые фейковые сообщения, правда, гораздо меньшего охвата, и предупредили, что сохраняется вероятность новых вбросов».

В компании отметили, что важно «использовать информацию из доверенных источников — и критически относиться к слухам и возможной дезинформации».

«Мы тесно сотрудничаем с администрацией социальных сетей, в том числе с «ВКонтакте» и Facebook, и модерераторами форумов — для удаления дезинформации о распространении коронавируса», — добавили в Group-IB.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что, по данным Федеральной службы безопасности, большая часть фейков о коронавирусе поступает из-за границы.

Также Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России внёс в реестр запрещённой информации ряд сообщений о COVID-19 в социальных сетях.