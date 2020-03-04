«Медиалогия»: в российских СМИ не было фейков о тысячах заразившихся коронавирусом в Москве

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Согласно данным исследования компании «Медиалогия», в российских СМИ в период со 2 по 3 марта не было фейковых сообщений о том, что в Москве коронавирусной инфекцией заразились уже 20 тыс. человек.
«Медиалогия»: в российских СМИ не было фейков о тысячах заразившихся коронавирусом в Москве
  • Reuters

«Всего в российских СМИ зафиксировано 284 сообщения. В материалах идёт опровержение слуха о заболевании в Москве 20 тыс. человек коронавирусом», — отметили в компании.

Наиболее заметными материалами, согласно исследованию, стали сообщения о том, что «Татьяна Москалькова призвала не поддаваться панике и не распространять слухи о заражении коронавирусом 20 тыс. человек в Москве».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.

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