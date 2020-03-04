«Медиалогия»: в российских СМИ не было фейков о тысячах заразившихся коронавирусом в Москве
- Reuters
«Всего в российских СМИ зафиксировано 284 сообщения. В материалах идёт опровержение слуха о заболевании в Москве 20 тыс. человек коронавирусом», — отметили в компании.
Наиболее заметными материалами, согласно исследованию, стали сообщения о том, что «Татьяна Москалькова призвала не поддаваться панике и не распространять слухи о заражении коронавирусом 20 тыс. человек в Москве».
Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.