В Твери заявили о госпитализации мужчины с подозрением на коронавирус

Короткая ссылка
В Калининской ЦРБ Твери рассказали о госпитализации мужчины, у которого заподозрили заболевание коронавирусной инфекцией.
В Твери заявили о госпитализации мужчины с подозрением на коронавирус
  • РИА Новости

Как сообщает Tverigrad.ru, анализы направлены в управление Роспотребнадзора по Тверской области. 

«Мужчина изолирован, находится в отдельном боксе. Поступил он к нам из частной клиники. Якобы он говорил знакомым, что контактировал с людьми, побывавшими в Италии. Однако, как выяснилось, сам он за границу не выезжал», — отметили в больнице.

Специалисты не исключают, что речь идёт об обычной ОРВИ. 

Ранее газета «Известия» сообщала, что дети и подростки наименее подвержены заражению коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить