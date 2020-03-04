В Твери заявили о госпитализации мужчины с подозрением на коронавирус

В Калининской ЦРБ Твери рассказали о госпитализации мужчины, у которого заподозрили заболевание коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Tverigrad.ru, анализы направлены в управление Роспотребнадзора по Тверской области.

«Мужчина изолирован, находится в отдельном боксе. Поступил он к нам из частной клиники. Якобы он говорил знакомым, что контактировал с людьми, побывавшими в Италии. Однако, как выяснилось, сам он за границу не выезжал», — отметили в больнице.

Специалисты не исключают, что речь идёт об обычной ОРВИ.

Ранее газета «Известия» сообщала, что дети и подростки наименее подвержены заражению коронавирусной инфекцией COVID-19.