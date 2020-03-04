Роскачество предупредило о маркетинговых уловках ретейлеров в преддверии 8 Марта

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Специалисты Роскачества рассказали о маркетинговых уловках, которые практикуют ретейлеры в преддверии Международного женского дня.
Роскачество предупредило о маркетинговых уловках ретейлеров в преддверии 8 Марта
  • Pixabay

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные ведомства, эксперты рекомендуют выбирать подарки к празднику заранее.

Отмечается, что ретейлеры часто накануне праздничных дат объявляют о масштабных скидках, которые обычно являются маркетинговыми уловками.

Специалисты утверждают, что перед праздничными акциями продавцы намеренно поднимают цены, а затем предлагают скидку, не превышающую разницу с первоначальной ценой.

Кроме того, по данным ведомства, продавцы нередко избавляются от товаров, которые не пользуются спросом, предлагая приобрести их в дополнение к основному подарку.

Также торговые сети могут создавать искусственный дефицит отдельных товаров, чтобы вызвать у потребителя ощущение, что нужно торопиться с покупкой.

Ранее в Гильдии маркетологов рассказали, какие подарки россияне чаще всего дарят женщинам в Международный женский день.

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