В Минпромторге объяснили запрет на вывоз медицинских масок из России

Введённый правительством временный запрет на вывоз медицинских масок из России направлен на борьбу со спекулянтами, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Правительство исходило из того, что сейчас сложилась нездоровая ситуация, связанная с тем, что в аптеках скупаются спекулянтами медицинские изделия, в том числе маски, которые затем вывозятся за рубеж», — цитирует министра ТАСС.

Он назвал принятое решение своевременным и подчеркнул, что ограничений по продаже внутри страны нет.

Ранее кабмин до 1 июня запретил вывозить из страны ряд медицинских изделий, включая маски.

Меры не касаются гуманитарной помощи, а также вывоза гражданами для личного пользования одноразовых товаров.