В Минпромторге объяснили запрет на вывоз медицинских масок из России

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Введённый правительством временный запрет на вывоз медицинских масок из России направлен на борьбу со спекулянтами, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
В Минпромторге объяснили запрет на вывоз медицинских масок из России
  • РИА Новости

«Правительство исходило из того, что сейчас сложилась нездоровая ситуация, связанная с тем, что в аптеках скупаются спекулянтами медицинские изделия, в том числе маски, которые затем вывозятся за рубеж», — цитирует министра ТАСС.

Он назвал принятое решение своевременным и подчеркнул, что ограничений по продаже внутри страны нет.

Ранее кабмин до 1 июня запретил вывозить из страны ряд медицинских изделий, включая маски.

Меры не касаются гуманитарной помощи, а также вывоза гражданами для личного пользования одноразовых товаров.

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