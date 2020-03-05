В Госдуме предложили разработать программу «Семейная городская среда»

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Александра Рыкова
Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил разработать в России федеральную программу «Семейная городская среда». Копия обращения парламентария на имя министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили разработать программу «Семейная городская среда»
  • РИА Новости

В тексте обращения отмечается, что, несмотря на то что в ряде регионов уже происходят положительные изменения местной инфраструктуры (улучшение дворовых территорий, реконструкция зданий, переоборудование парков и т. д.), остаются и те субъекты, где бюрократические и финансовые проблемы тормозят этот процесс. 

Для того чтобы систематизировать подход к качественному и быстрому развитию городской инфраструктуры, комфортной, прежде всего, для семей с детьми, Зубарев предлагает Минстрою разработать федеральную программу «Семейная городская среда». 

Среди прочего в рамках программы предлагается ввести всероссийский социальный рейтинг качественной семейной городской среды.

По задумке парламентария, оцениваться города должны не только по числу парков и детских площадок, но и, например, по средней отдалённости школ от жилых домов, количеству безопасных пешеходных маршрутов и т. д. 

Также предполагается ввести обязательную квоту для планов городской застройки, предусматривающей выделение четверти городского пространства для семей с детьми (обустроить парки, детские площадки, развлекательные центры и т. п.). 

Отдельное внимание, по мнению Зубарева, стоит уделить комнатам матери и ребёнка. В обращении, в частности, предлагается разработать единый ГОСТ для их организации и функционирования.

«Представляется необходимым предложить главам регионов расширить перечень оборудованных комнат матери и ребёнка в муниципальных местах общественного пользования, охватить парки и зоны отдыха, учреждения культуры, отделения МФЦ, службы занятости. Рекомендуется обсудить с местным деловым сообществом увеличение количества комнат матери и ребёнка в торгово-развлекательных центрах, отделениях банков, заведениях общепита», — предлагает парламентарий. 

Ранее эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выяснили, как россияне оценивают реализацию программ по благоустройству городской среды.

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