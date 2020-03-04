В Самаре рассказали о госпитализированных после ЧП в доме детей
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«Детей оставили в больнице до пятницы, они не пострадавшие, находятся на всякий случай под наблюдением врачей», — цитирует главу города Елену Лапушкину РИА Новости.
По её словам, двух детей 2019 года рождения госпитализировали для осмотра нейрохирургом в силу их возраста.
В пресс-службе регионального Минздрава уточнили, что они находятся в больнице вместе с мамой, их жизни ничего не угрожает, состояние пострадавшей при ЧП женщины удовлетворительное.
Во вторник, 3 марта, в МЧС сообщили, что в жилом доме в Самаре произошёл взрыв газа. Позднее в мэрии города отметили, что взрыва бытового газа не было, а произошло «частичное обрушение стены дома».
По предварительным данным, пострадали семь человек, причиной инцидента может являться старость конструкции дома.