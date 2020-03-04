В Самаре рассказали о госпитализированных после ЧП в доме детей

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Двое детей, госпитализированных после обрушения стены дома в Самаре, в результате которого пострадали семь человек, останутся в больнице до 6 марта, заявили в пресс-службе горадминистрации.
В Самаре рассказали о госпитализированных после ЧП в доме детей
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«Детей оставили в больнице до пятницы, они не пострадавшие, находятся на всякий случай под наблюдением врачей», — цитирует главу города Елену Лапушкину РИА Новости.

По её словам, двух детей 2019 года рождения госпитализировали для осмотра нейрохирургом в силу их возраста.

В пресс-службе регионального Минздрава уточнили, что они находятся в больнице вместе с мамой, их жизни ничего не угрожает, состояние пострадавшей при ЧП женщины удовлетворительное.

Во вторник, 3 марта, в МЧС сообщили, что в жилом доме в Самаре произошёл взрыв газа. Позднее в мэрии города отметили, что взрыва бытового газа не было, а произошло «частичное обрушение стены дома».

По предварительным данным, пострадали семь человек, причиной инцидента может являться старость конструкции дома.

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