В жилом доме в Самаре произошёл взрыв газа. В результате инцидента пострадали семь человек, в том числе трое детей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, двух человек извлекли из-под завалов живыми.

«Извлечены две женщины. Таким образом, число пострадавших увеличилось до семи. Трое из них — дети», — сказал агентству собеседник.

Как пояснили в ГУ МЧС по региону, взрыв произошёл в доме 126 на Арцыбушевской улице, где располагается деревянный двухэтажный дом.

На месте работают сотрудники экстренных служб.