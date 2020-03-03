В жилом доме в Самаре произошёл взрыв газа

Короткая ссылка
RT
В жилом доме в Самаре произошёл взрыв газа. В результате инцидента пострадали семь человек, в том числе трое детей.
В жилом доме в Самаре произошёл взрыв газа
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, двух человек извлекли из-под завалов живыми.

«Извлечены две женщины. Таким образом, число пострадавших увеличилось до семи. Трое из них — дети», — сказал агентству собеседник.

Как пояснили в ГУ МЧС по региону, взрыв произошёл в доме 126 на Арцыбушевской улице, где располагается деревянный двухэтажный дом.

На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить