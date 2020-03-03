В жилом доме в Самаре произошёл взрыв газа
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, двух человек извлекли из-под завалов живыми.
«Извлечены две женщины. Таким образом, число пострадавших увеличилось до семи. Трое из них — дети», — сказал агентству собеседник.
Как пояснили в ГУ МЧС по региону, взрыв произошёл в доме 126 на Арцыбушевской улице, где располагается деревянный двухэтажный дом.
На месте работают сотрудники экстренных служб.