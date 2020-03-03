В МЧС назвали предварительную причину обрушения стены дома в Самаре

В МЧС назвали возможную причину обрушения стены в жилом доме в Самаре. По предварительным данным, к инциденту могла привести старость конструкции дома.

«Обрушение произошло из-за старости конструкции дома. Следов хлопка газа не обнаружено. Сейчас продолжается осмотр места происшествия. Выясняются обстоятельства случившегося», — заявил врио начальника ГУ МЧС России по Самарской области полковник внутренней службы Владислав Садовский. Его слова приводит sova.info.

Ранее в МЧС сообщили, что в жилом доме в Самаре произошёл взрыв газа. Позднее в мэрии города отметили, что взрыва бытового газа не было, а произошло «частичное обрушение стены дома».

По предварительным данным, пострадали семь человек. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.