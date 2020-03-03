СК выясняет обстоятельства обрушения стены дома в Самаре

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Следственный комитет начал проверку после того, как в Самаре в жилом доме обрушилась стена.
СК выясняет обстоятельства обрушения стены дома в Самаре
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«Сегодня вечером в одном из жилых домов, расположенных по улице Арцибушевской в городе Самаре, обрушилась стена, в результате пострадали жильцы дома», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время число пострадавших уточняется. На месте работают специалисты.

Ранее в МЧС сообщили, что в жилом доме в Самаре произошёл взрыв газа. Позднее в мэрии города отметили, что взрыва бытового газа не было, а произошло «частичное обрушение стены дома».

По предварительным данным, пострадали семь человек.

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