СК выясняет обстоятельства обрушения стены дома в Самаре

Следственный комитет начал проверку после того, как в Самаре в жилом доме обрушилась стена.

«Сегодня вечером в одном из жилых домов, расположенных по улице Арцибушевской в городе Самаре, обрушилась стена, в результате пострадали жильцы дома», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время число пострадавших уточняется. На месте работают специалисты.

Ранее в МЧС сообщили, что в жилом доме в Самаре произошёл взрыв газа. Позднее в мэрии города отметили, что взрыва бытового газа не было, а произошло «частичное обрушение стены дома».

По предварительным данным, пострадали семь человек.