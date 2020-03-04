В Нижегородской области заявили об отсутствии заболевших коронавирусом

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В Минздраве Нижегородской области рассказали, что 35 жителей региона прошли обследование из-за подозрения на заражение коронавирусом.
В Нижегородской области заявили об отсутствии заболевших коронавирусом
  • РИА Новости

Как сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на региональный Минздрав, эти граждане недавно прибыли с эпидемиологически неблагополучных территорий с высоким числом заразившихся.

В ведомстве уточнили, что, по данным лабораторных исследований, у нижегородцев не выявлено признаков заболевания.

Таким образом, по состоянию на 4 марта на территории Нижегородской области нет ни одного человека, заразившегося коронавирусом.

Ранее газета «Известия» сообщала, что дети и подростки наименее подвержены заражению коронавирусной инфекцией COVID-19.

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