В Нижегородской области заявили об отсутствии заболевших коронавирусом

В Минздраве Нижегородской области рассказали, что 35 жителей региона прошли обследование из-за подозрения на заражение коронавирусом.

Как сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на региональный Минздрав, эти граждане недавно прибыли с эпидемиологически неблагополучных территорий с высоким числом заразившихся.

В ведомстве уточнили, что, по данным лабораторных исследований, у нижегородцев не выявлено признаков заболевания.

Таким образом, по состоянию на 4 марта на территории Нижегородской области нет ни одного человека, заразившегося коронавирусом.

Ранее газета «Известия» сообщала, что дети и подростки наименее подвержены заражению коронавирусной инфекцией COVID-19.