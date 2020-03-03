В Госдуме предложили ввести маркировку для БАДов
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- РИА Новости
«Я уже пишу закон о маркировке БАДов. Это моя работа. До конца 2020 года он будет принят. Мы промаркируем все БАДы, нельзя их без маркировки выпускать», — сказал он в беседе с ФАН.
По его мнению, такие добавки нужно подвергать маркировке по примеру лекарств, поскольку огромное количество БАДов — фальшивые.
Петров также отметил, что никто не контролирует цену БАДов.
«Себестоимость 20 рублей, а продают за десятки тысяч пенсионерам. Это Уголовный кодекс. За это надо усилить уголовную ответственность», — считает он.
Ранее, как сообщала «Вечерняя Москва», в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно принимать БАДы.