В Госдуме предложили ввести маркировку для БАДов

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров предложил ввести маркировку для биологически активных добавок.

«Я уже пишу закон о маркировке БАДов. Это моя работа. До конца 2020 года он будет принят. Мы промаркируем все БАДы, нельзя их без маркировки выпускать», — сказал он в беседе с ФАН.

По его мнению, такие добавки нужно подвергать маркировке по примеру лекарств, поскольку огромное количество БАДов — фальшивые.

Петров также отметил, что никто не контролирует цену БАДов.

«Себестоимость 20 рублей, а продают за десятки тысяч пенсионерам. Это Уголовный кодекс. За это надо усилить уголовную ответственность», — считает он.

Ранее, как сообщала «Вечерняя Москва», в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно принимать БАДы.