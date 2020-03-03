Комитет Госдумы поддержал поправку к Конституции касательно брака

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку к Конституции о браке как союзе мужчины и женщины.

Об этом информирует РИА Новости.

Согласно поправке, в статье 72 Конституции России появится пункт, в котором брак будет определён как «союз мужчины и женщины».

Ранее сообщалось, что в Госдуму поступило предложение российского лидера Владимира Путина о закреплении в Конституции поправки касательно понятия брака как союза мужчины и женщины.

13 февраля Путин на встрече с представителями рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию отметил, что, пока он является президентом, в России не будет понятий «родитель №1» и «родитель №2», а будут «папа» и «мама».