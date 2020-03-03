Психолог прокомментировала ситуацию вокруг коронавируса

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Психолог-консультант Светлана Шевченко прокомментировала ситуацию вокруг коронавируса.
Психолог прокомментировала ситуацию вокруг коронавируса
  • © Hao Yuan/Xinhua
  • globallookpress.com

«Благодаря принимаемым мерам объективно повода для беспокойства нет», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, если человек ничем подобным не болел, регулярно проходит обследования, не курит, не имеет проблем с лёгкими и у него нет аллергии, то он и сам поймёт, что находится в группе минимального риска.

«Самое главное, чтобы человек концентрировался на конкретных действиях, а не на панике и не на постоянном чтении новостей о коронавирусе», — отметила Шевченко.

Ранее эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН исключил возможность заражения коронавирусом при получении посылки.

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