Психолог прокомментировала ситуацию вокруг коронавируса
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«Благодаря принимаемым мерам объективно повода для беспокойства нет», — заявила она в беседе с ФАН.
По её словам, если человек ничем подобным не болел, регулярно проходит обследования, не курит, не имеет проблем с лёгкими и у него нет аллергии, то он и сам поймёт, что находится в группе минимального риска.
«Самое главное, чтобы человек концентрировался на конкретных действиях, а не на панике и не на постоянном чтении новостей о коронавирусе», — отметила Шевченко.
Ранее эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН исключил возможность заражения коронавирусом при получении посылки.