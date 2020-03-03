Глава СК назвал число направленных в суд дел о врачебных ошибках

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в суды в 2019 году было направлено более 330 уголовных дел по фактам врачебных ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи.

Он отметил, что в 2019 году в СК поступило более 6,5 тыс. сообщений и заявлений об ошибках при оказании медицинской помощи.

Было возбуждено 2,1 тыс. уголовных дел.

«В суд направлено после тщательного расследования 332 уголовных дела (на 10% больше, чем в 2018 году)», — цитирует его ТАСС.

В январе RIA56 со ссылкой на СУ СК России по региону сообщало, что в Оренбургской области завели дело по факту смерти 27-летней женщины в больнице.