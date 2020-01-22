В Оренбургской области завели дело по факту смерти 27-летней женщины в больнице

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В Оренбургской области завели уголовное дело по факту смерти 27-летней женщины в больнице.
В Оренбургской области завели дело по факту смерти 27-летней женщины в больнице
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на СУ СК России по региону.

По данным следователей, пациентку доставили на реанимационном автомобиле из Сакмарской районной больницы в одну из больниц Оренбурга, где ей стало хуже.

Несмотря на оказанную помощь, женщина скончалась 7 января.

Следствие намерено оценить своевременность и качество действий медиков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске суд арестовал двух врачей по делу о смерти пациента.

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