В России на 135% возросло число дел о рейдерских захватах

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства заявил, что в стране в прошлом году на 135% возросло число уголовных дел о рейдерских захватах предприятий.
В России на 135% возросло число дел о рейдерских захватах
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, Бастрыкин назвал данную статистику «тревожным сигналом». 

«В исторический момент, когда государство направляет свои усилия на достижение национальных целей экономического и социального развития, увеличилось число попыток рейдерских захватов предприятий. Следственный комитет в 2019 году возбудил 101 дело о рейдерстве, рост составил 135%», — сказал он.

В октябре 2019 года вооружённые люди напали на завод «Кубанские деликатесы» в Славянском районе Краснодарского края. В местной администрации РИА Новости заявили, что это была попытка рейдерского захвата предприятия.

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