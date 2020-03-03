В России на 135% возросло число дел о рейдерских захватах

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства заявил, что в стране в прошлом году на 135% возросло число уголовных дел о рейдерских захватах предприятий.

Как сообщает ТАСС, Бастрыкин назвал данную статистику «тревожным сигналом».

«В исторический момент, когда государство направляет свои усилия на достижение национальных целей экономического и социального развития, увеличилось число попыток рейдерских захватов предприятий. Следственный комитет в 2019 году возбудил 101 дело о рейдерстве, рост составил 135%», — сказал он.

В октябре 2019 года вооружённые люди напали на завод «Кубанские деликатесы» в Славянском районе Краснодарского края. В местной администрации РИА Новости заявили, что это была попытка рейдерского захвата предприятия.