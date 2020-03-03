В Омске мать убитой из-за крошек девочки приговорена к 11 годам тюрьмы

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Омский областной суд приговорил 28-летнюю обвиняемую к 11 годам колонии за убийство двухлетней дочери из-за хлебных крошек.
В Омске мать убитой из-за крошек девочки приговорена к 11 годам тюрьмы
  • РИА Новости

«Суд назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы на один год», — цитирует РИА Новости сообщение прокуратуры Омской области.

Обвиняемая в убийстве вину не признала. Она вновь заявила, что преступление совершил её сожитель, который уже умер.

По версии следствия, женщина, находившаяся в нетрезвом состоянии, увидев, что дочь, которая ела булочку, накрошила, стала со злостью засовывать в рот девочке куски хлеба и собранные крошки.

В результате девочка, сидевшая у матери на коленях, задохнулась и умерла.

О произошедшем обвиняемая рассказала сожителю. Тот помог скрыть следы преступления, в том числе спрятал тело. Через десять дней мужчина умер от алкогольной интоксикации. Место захоронения девочки не обнаружено.

Сначала мать обвиняла во всём сожителя, но затем дала признательные показания. Через некоторое время она от них отказалась, но следователи собрали доказательства её вины.

Отмечается, что в семье также воспитывался трёхлетний мальчик.

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