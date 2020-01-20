В Омске перед судом предстанет женщина по делу об убийстве малолетней дочери

В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летней женщины, обвиняемой в убийстве малолетней дочери.

Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-центр Следственного комитета.

Преступление было совершено 6 июня 2019 года. По имеющимся данным, мать воспитывала трёхлетнего сына и дочь в возрасте одного года десяти месяцев. Девочка сильно накрошила, когда ела булочку, это разозлило женщину, и она начала заталкивать еду ребёнку в рот. В результате девочка умерла от асфиксии.

О произошедшем обвиняемая рассказала сожителю. Тот помог скрыть следы преступления, в том числе спрятал тело. Через десять дней мужчина умер от алкогольной интоксикации. Место захоронения девочки не обнаружено.

Сначала мать обвиняла во всём сожителя, но затем дала признательные показания. Через некоторое время она от них отказалась, но следователи собрали доказательства её вины.

Дело передано в суд.

Ранее progorod43.ru сообщал о суде по делу об убийстве матерью трёхлетней дочери в Кирове.