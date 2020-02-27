В Омске обвиняемая в убийстве дочери из-за крошек не признала вину

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Жительница Омска, обвиняемая в убийстве двухлетней дочери из-за хлебных крошек, отказалась признавать вину и вновь заявила, что преступление совершил её сожитель, который уже умер.
В Омске обвиняемая в убийстве дочери из-за крошек не признала вину
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Омской области.

Приговор по данному делу огласят 3 марта в Омском областном суде.

По версии следствия, женщина, находившаяся в нетрезвом состоянии, увидев, что дочь, которая ела булочку, накрошила, стала со злостью засовывать в рот девочке куски хлеба и собранные крошки.

В результате дочка, сидевшая у матери на коленях, задохнулась и умерла.

О произошедшем обвиняемая рассказала сожителю. Тот помог скрыть следы преступления, в том числе спрятал тело. Через десять дней мужчина умер от алкогольной интоксикации. Место захоронения девочки не обнаружено.

Сначала мать обвиняла во всём сожителя, но затем дала признательные показания. Через некоторое время она от них отказалась, но следователи собрали доказательства её вины.

Отмечается, что в семье также воспитывался трёхлетний мальчик.

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