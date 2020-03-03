Эксперт рассказал о краже бонусов со скидочных карт в России
Программы лояльности в России оценивается в примерно 50 млрд рублей, передают «Известия».
Увеличение числа попыток кражи бонусов эксперты объясняют лёгкостью их монетизации. Так, в некоторых магазинах с помощью бонусных баллов можно списать до 50% от покупки.
«В одном из вариантов злоумышленник получает доступ к личному кабинету клиента, а затем расплачивается его бонусами за свои покупки. Ещё один вариант обмана — мошенник регистрирует личный кабинет на карту, выданную другому человеку», — приводит Сизов несколько вариантов мошенничества.
В феврале в Центре мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ подсчитали, что в 2019 году мошенники украли с карт российских граждан почти 6,5 млрд рублей.