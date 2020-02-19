В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году
- Reuters
Как сообщают «Известия», средняя сумма кражи составила 10 тыс. рублей.
В ФинЦЕРТ отметили, что 69% операций, совершённых без согласия клиентов, были проведены в результате побуждения клиента провести трансакцию или из-за злоупотребления доверием (методы социальной инженерии).
Уточняется, что около 500 млн рублей мошенники украли через АТМ или терминалы, порядка 3 млрд рублей — через различные интернет-ресурсы, около 2,2 млрд рублей — с использованием интернет-банкинга.
Специалисты также подсчитали, что банки возместили пострадавшим 15% украденных средств — около 1 млрд рублей.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал новый способ борьбы с телефонным мошенничеством