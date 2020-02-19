В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году

Короткая ссылка
В Центре мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ подсчитали, что в 2019 году мошенники украли с карт российских граждан почти 6,5 млрд рублей.
В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году
  • Reuters

Как сообщают «Известия», средняя сумма кражи составила 10 тыс. рублей. 

В ФинЦЕРТ отметили, что 69% операций, совершённых без согласия клиентов, были проведены в результате побуждения клиента провести трансакцию или из-за злоупотребления доверием (методы социальной инженерии).

Уточняется, что около 500 млн рублей мошенники украли через АТМ или терминалы, порядка 3 млрд рублей — через различные интернет-ресурсы, около 2,2 млрд рублей — с использованием интернет-банкинга.

Специалисты также подсчитали, что банки возместили пострадавшим 15% украденных средств — около 1 млрд рублей.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал новый способ борьбы с телефонным мошенничеством

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить