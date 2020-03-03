Более 20 кораблей Каспийской флотилии проводят в море учебные стрельбы

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Более 20 кораблей Каспийской флотилии вышли в море для выполнения артиллерийских стрельб. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

«Малый ракетный корабль «Углич» и малые артиллерийские корабли «Волгодонск »и «Махачкала» Каспийской флотилии покинули пункты базирования Махачкала и Астрахань и вышли в море для выполнения артиллерийских стрельб», — приводит ТАСС сообщение.

В пресс-службе уточнили, что для выполнения стрельб в море вышли более 20  боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии, в числе которых базовый тральщик «Магомед Гаджиев» и противодиверсионный катер «Юнармеец Каспия».

Ранее «Крыминформ» сообщал об артиллерийских стрельбах военнослужащих Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

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