В Оренбургской области начались учения с участием около 3 тысяч военных

В Оренбургской области начались двусторонние тактические учения 2-й общевойсковой армии, в которых участвуют около 3 тыс. военнослужащих.

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РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Центрального военного округа. «В Оренбургской области началось двустороннее тактическое учение 2-й Гвардейской общевойсковой армии с привлечением около 3 тысяч военнослужащих», — цитирует пресс-службу РИА Новости. Практические действия учений проходят на Тоцком полигоне. В них задействованы мотострелковые, танковые, артиллерийские и инженерные подразделения, силы ПВО, разведывательные группы и военная авиация. Ранее портал «Крыминформ» передавал, что артиллеристы Черноморского флота провели стрельбы на побережье Кавказа.