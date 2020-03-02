В Оренбургской области начались учения с участием около 3 тысяч военных
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- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Центрального военного округа.
«В Оренбургской области началось двустороннее тактическое учение 2-й Гвардейской общевойсковой армии с привлечением около 3 тысяч военнослужащих», — цитирует пресс-службу РИА Новости.
Практические действия учений проходят на Тоцком полигоне. В них задействованы мотострелковые, танковые, артиллерийские и инженерные подразделения, силы ПВО, разведывательные группы и военная авиация.
Ранее портал «Крыминформ» передавал, что артиллеристы Черноморского флота провели стрельбы на побережье Кавказа.