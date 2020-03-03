В Хабаровске ликвидировали возгорание в автосервисе

В Хабаровске потушен пожар в автосервисе на площади 750 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 01:00 мск — ликвидация пожара на площади 750 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение. Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет. Ранее сообщалось об эвакуации из-за пожара 80 человек из жилого дома в Азове под Ростовом.