Из жилого дома в Ростовской области эвакуировали 80 человек из-за пожара
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
Инцидент произошёл в девятиэтажном здании на улице Куйбышева. Загорелась квартира на седьмом этаже. Огонь распространился на площади 20 кв. метров. Пострадавших нет.
В работах по тушению принимали участие 22 сотрудника. Также было задействовано шесть единиц техники.
Причина возгорания устанавливается.
Ранее «Реальное время» сообщало о пожаре в жилом доме в Татарстане, в результате которого погиб пятилетний ребёнок.