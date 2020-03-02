Из жилого дома в Ростовской области эвакуировали 80 человек из-за пожара

Из жилого дома в Азове эвакуировали 80 человек из-за пожара, рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Инцидент произошёл в девятиэтажном здании на улице Куйбышева. Загорелась квартира на седьмом этаже. Огонь распространился на площади 20 кв. метров. Пострадавших нет.

В работах по тушению принимали участие 22 сотрудника. Также было задействовано шесть единиц техники.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее «Реальное время» сообщало о пожаре в жилом доме в Татарстане, в результате которого погиб пятилетний ребёнок.