Из жилого дома в Ростовской области эвакуировали 80 человек из-за пожара

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Из жилого дома в Азове эвакуировали 80 человек из-за пожара, рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Из жилого дома в Ростовской области эвакуировали 80 человек из-за пожара
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Инцидент произошёл в девятиэтажном здании на улице Куйбышева. Загорелась квартира на седьмом этаже. Огонь распространился на площади 20 кв. метров. Пострадавших нет.

В работах по тушению принимали участие 22 сотрудника. Также было задействовано шесть единиц техники.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее «Реальное время» сообщало о пожаре в жилом доме в Татарстане, в результате которого погиб пятилетний ребёнок.

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