В Липецкой области потушили пожар на металлургическом комбинате
Пожарным удалось ликвидировать возгорание на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК).
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС России.
«Пожар на НЛМК ликвидирован на площади 20 кв. м», — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что на территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар.
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