В Липецкой области потушили пожар на металлургическом комбинате

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС России.

«Пожар на НЛМК ликвидирован на площади 20 кв. м», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что на территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар.