Пожар произошёл на заводе ГАЗ
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- РИА Новости
«В 10:25 поступило сообщение о возгорании на покрасочном участке литейного цеха №4 на автозаводе ГАЗ», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб региона.
Уточняется, что площадь пожара составила 8 кв. м.
В результате инцидента никто не пострадал, эвакуация сотрудников завода не проводилась.
Ранее на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте произошёл пожар.
22 декабря 2019 года в Уфе произошло возгорание в производственном здании на площади 1,6 тыс. кв. м.