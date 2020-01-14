Пожар произошёл на заводе ГАЗ

На покрасочном участке литейного цеха Горьковского автомобильного завода произошёл пожар, пострадавших нет.

«В 10:25 поступило сообщение о возгорании на покрасочном участке литейного цеха №4 на автозаводе ГАЗ», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб региона.

Уточняется, что площадь пожара составила 8 кв. м.

В результате инцидента никто не пострадал, эвакуация сотрудников завода не проводилась.

Ранее на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте произошёл пожар.

22 декабря 2019 года в Уфе произошло возгорание в производственном здании на площади 1,6 тыс. кв. м.