Письмо из Китая пришло в рамках проекта #ПочтаПобеды

Хуан Цзяньсинь из Китая в рамках проекта RT #ПочтаПобеды прислал письмо труженице тыла Анне Терёхиной.

«Меня зовут Хуан Цзяньсинь, я живу в Китае… Я увидел ваше видео, и оно меня очень тронуло. Хотел бы выразить вам своё уважение. Ваша сила духа может служить примером для нашего поколения, нам нужно у вас учиться. Ваш опыт помогает нам по-новому оценить тот факт, что мы живём в счастливое мирное время, и этот мир подарили нам вы — кровью и слезами. Хорошо, что мы живы. Дорогая Анна, позвольте мне называть вас своей великой матерью. В то ужасное время вы потеряли мужа и единственного сына, но всё смогли преодолеть. Глядя на это, я лучше понимаю смысл марафона. Вся наша жизнь — марафон. И в этом марафоне есть всё — и сладкие, и горькие, и острые моменты», — пишет он.

По словам Цзяньсиня, в «марафоне главное — это упорство».

«Если не сдаваться, то в итоге увидишь солнце. Ваш жизненный опыт — это марафон. Хотел бы выразить своё уважение. В этом году празднуется 75-летие победы русских в войне. Вы — настоящий герой России. Позвольте мне выразить вам глубокое уважение. В Китае жить хорошо. Все китайцы сплотились перед лицом эпидемии коронавируса, начавшейся во время Праздника весны. Я верю, что под руководством Коммунистической партии Китая наш народ сможет победить эту эпидемию. Я желаю вам счастья и здоровья в России. Ваш друг издалека, Хуан Цзяньсинь», — обратился он в письме к ветерану.

10 февраля в рамках проекта #ПочтаПобеды была опубликована первая история, героиней которой стала труженица тыла Анна Георгиевна.

В 1941-м Анна Георгиевна Терёхина узнала, что ждёт ребёнка. В том же году её муж пропал без вести на фронте. Ей был 21 год. Всю войну Анна Георгиевна с сыном на руках проработала в тылу — учительницей в школе, а после уроков — на распиле брёвен для госпиталя.

Замуж она больше не выходила.

25 февраля защитник Ленинграда Константин Фёдорович Мелешко и Анна Терёхина прочитали присланное в рамках проекта письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой может написать письма ветеранам, истории войн и побед которых будут рассказаны в течение следующих месяцев.

Отправленные в редакцию телеканала письма будут переданы ветеранам.