Ветераны прочитали присланное в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя

Защитник Ленинграда Константин Фёдорович Мелешко и труженица тыла Анна Георгиевна Терёхина прочитали присланное в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга.

В своём письме Вольф фон Фихтенберг выразил благодарность всему советскому народу за победу над нацистской Германией.

«Я очень рад, что они осознали ту роль, которую сыграла наша советская армия, освобождая Германию, освобождая весь Запад, все западные страны. Тем более сейчас, когда идёт враньё такое, искажение. Какое искажение наших памятников, низвержение, разрушение! В Польше особенно… у поляков, которых мы освободили. Я, который проходил Польшу — мимо Варшавы, мимо Данцига, — видел всё это, видел, как наши части наступали, как всё было сделано русскими, советскими солдатами. А сейчас это искажается, перевёртывается всё, чтобы противостоять русским», — отметил Константин Фёдорович.

Анна Георгиевна, прочитав письмо, рассказала, что тогда она преподавала немецкий язык и не было никакой вражды.

«Народы русский и немецкий — мы всегда дружили. И тем более я ещё немецкий язык преподавала, мне всё это близко как-то… Никакой вражды никогда не было. А я тем более учительницей была, учила (детей. — RT) разных национальностей, и для меня вообще никакой разницы не было: русский ты, немец, украинец… У меня в классе все дружные были: никогда никаких упрёков, никаких неприятностей по вопросу национальности не было», — пояснила Терёхина.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв также прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга. По словам парламентария, очень важно, что такие письма появляются.