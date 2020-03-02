Эксперт оценила идею оснастить видеорегистраторами стюардесс и проводников

Директор школы бортпроводников Вера Новохатская в беседе с RT прокомментировала предложение транспортной полиции оснастить проводников в поездах и бортпроводников в самолётах видеорегистраторами.

«Мне кажется, что инициатива достаточно дорогостоящая. Тем не менее, на мой взгляд, сама мысль хорошая», — считает Новохатская.

Эксперт отметила, что на данный момент уже приняты достаточно суровые законы «для пассажиров, которые ведут себя не по правилам авиакомпании».

Также, по её словам, стоит учитывать и тот факт, что «видеорегистратор, прикреплённый к форме бортпроводника, не будет фиксировать его действия».

«То есть будет заснято поведение только одной стороны. Это, как мне кажется, будет ущемлять права пассажиров. Если бы камера стояла в салоне самолёта, можно было бы видеть всю картину действий», — заключила он.

Ранее начальник Главного управления на транспорте МВД России Дмитрий Шаробаров рассказал, что транспортная полиция предложила Минтрансу России оснастить проводников в поездах и бортпроводников в самолётах видеорегистраторами.