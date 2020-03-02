В МВД предложили оснастить видеорегистраторами стюардесс и проводников
- Pixabay
«Буквально на днях мы внесли предложение в Минтранс об обязательном оснащении видеорегистраторами проводников в поездах и бортпроводников в авиации», — сообщил Шаробаров.
Он рассказал, что кассиры-контролёры в электропоездах уже носят на форменной одежде видеорегистраторы.
По его словам, «даже самые буйные пассажиры, когда видят камеру, стараются вести себя тише».
В начале декабря сообщалось, что сотрудники полиции в аэропорту Хабаровска сняли с рейса семерых жителей Бурятии, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.