В МВД предложили оснастить видеорегистраторами стюардесс и проводников

Начальник Главного управления на транспорте МВД России Дмитрий Шаробаров в беседе с газетой «Гудок» рассказал, что транспортная полиция предложила Минтрансу России снабдить проводников в поездах и бортпроводников в самолётах видеорегистраторами.

«Буквально на днях мы внесли предложение в Минтранс об обязательном оснащении видеорегистраторами проводников в поездах и бортпроводников в авиации», — сообщил Шаробаров.

Он рассказал, что кассиры-контролёры в электропоездах уже носят на форменной одежде видеорегистраторы.

По его словам, «даже самые буйные пассажиры, когда видят камеру, стараются вести себя тише».

В начале декабря сообщалось, что сотрудники полиции в аэропорту Хабаровска сняли с рейса семерых жителей Бурятии, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.