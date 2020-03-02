Путин поручил подготовить закон о контроле грамотности чиновников

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Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить законопроект о контроле за грамотностью чиновников.
Путин поручил подготовить закон о контроле грамотности чиновников
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что соответствующее поручение глава государства дал по итогам заседания Совета по русскому языку, состоявшегося 5 ноября 2019 года.

Как указывает агентство, 15 сентября правительству и администрации президента России нужно подготовить и внести в парламент законопроект, предусматривающий «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами... норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».

Ранее Путин во время встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию назвал русский язык фундаментальной ценностью и одним из государствообразующих факторов.

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