В Госдуме прокомментировали предложение ввести налог на собак

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Глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал инициативу по введению налога для владельцев собак.
В Госдуме прокомментировали предложение ввести налог на собак
  • Pixabay

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что если такую меру принять, то бездомных животных станет больше.

«Такого налога в России никогда не будет, это даже не обсуждают», — сказал депутат.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя прокомментировала инициативу.

Президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Константин Карапетьянц в беседе с телеканалом «360» прокомментировал инициативу Минюста ввести штраф до 5 тыс. рублей для владельцев опасных пород собак, выгуливающих своих питомцев без намордника.

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