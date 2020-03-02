В Госдуме оценили идею введения налога на собак
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В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она отметила, что решение о введении налога должны принимать сами граждане.
«Это должно быть решение граждан данной территории в виде опроса, общественного обсуждения и так далее. Людей здравомыслящих достаточно, которые понимают, что денег в бюджете муниципалитета просто нет», — пояснила парламентарий.
Она также добавила, что компенсировать траты на борьбу с бродячими животными и содержание приютов можно не в форме налога, а в виде инвестиций или налоговых льгот местного уровня.
С инициативой по введению налога или сбора с владельцев собак выступила мэр Якутска Сардана Авксентьева.
Ранее президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Константин Карапетьянц в беседе с телеканалом «360» прокомментировал инициативу Минюста ввести штраф до 5 тыс. рублей для владельцев опасных пород собак, выгуливающих своих питомцев без намордника.