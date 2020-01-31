Эксперт оценил идею штрафов за выгул опасных пород собак без намордника

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Президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Константин Карапетьянц прокомментировал инициативу Минюста ввести штраф до 5 тыс. рублей для владельцев опасных пород собак, гуляющих без намордника.
Эксперт оценил идею штрафов за выгул опасных пород собак без намордника
  • © Министерство юстиции Российской Федерации

В беседе с телеканалом «360» он поддержал эту идею и заявил, что штраф можно было бы увеличить до 500 тыс. рублей.

«Штрафовать нужно, потому что владельцы очень свободно себя ведут, а из-за этого страдают животные. Потому что всегда в первую очередь плохо говорят о собаках», — подчеркнул Карапетьянц.

По его словам, во многих странах подобная практика уже давно существует. При этом он напомнил, что в список опасных собак входит всего 12 пород, большинство из которых не очень популярны в России.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с URA.RU прокомментировал возможность введения штрафов за отказ от обязательной идентификации домашних животных с помощью чипов и татуировок.

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