В Госдуме оценили возможность штрафов за отказ от маркировки домашних животных

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Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с URA.RU прокомментировал возможность введения штрафов за отказ от обязательной идентификации домашних животных с помощью чипов и татуировок.
В Госдуме оценили возможность штрафов за отказ от маркировки домашних животных
  • Reuters

По его мнению, маркировка животных должна проходить в добровольном порядке.

«Я вообще противник санкций. Надо условия людям создавать, а не штрафовать их. Если у каждого владельца животного будет возможность его бесплатно зарегистрировать, он сам пойдёт и зарегистрирует», — отметил Бурматов.

По его словам, в настоящее время проект Минсельхоза об обязательной маркировке скота успешно работает, однако этой меры недостаточно. Чтобы предотвратить вспышки заболеваний или найти пропавшее животное, необходимо ставить на учёт кошек и собак, убеждён парламентарий.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.

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