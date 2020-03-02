Риелтор объяснила рост числа выявленных афер с недвижимостью в России

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Анна Лушникова
Генеральный директор риелторского агентства недвижимости «МАЯК» Юлия Лурье прокомментировала в разговоре с RT сообщение о том, что в 2018 и 2019 годах увеличилось число выявленных нотариусами попыток мошенничества при совершении нотариальных действий с недвижимостью в сравнении с 2017 годом.
Риелтор объяснила рост числа выявленных афер с недвижимостью в России
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«Для того чтобы обезопасить себя от мошенничества, сделка должна быть нотариальной, а перевод денежных средств — безналичным. Необходимо также увеличение срока регистрации. Мошенничества на рынке недвижимости России спровоцированы очень быстрой и большой оборачиваемостью этого рынка. То есть недвижимость можно сегодня купить, а через три дня уже продать. У мошенника есть возможность оперативно получить деньги и скрыться», — сказала она.

По словам Лурье, «можно дать больше полномочий нотариусу и Росреестру, обеспечить их внутренним взаимодействием» для улучшения ситуации в сфере рынка недвижимости.

«Соответственно, необходимые меры — увеличение взаимодействия между структурами, требование безналичного расчёта и больше времени на проверки информационных данных», — заключила она.

Ранее российские нотариусы в 2018 и 2019 годах обнаружили в несколько раз больше попыток мошенничества при совершении нотариальных действий с недвижимостью, чем в 2017 году.

Больше всего попыток мошенничества было выявлено в Красноярском крае (62 случая), в Санкт-Петербурге (59 случаев), в Московской области (39 случаев).

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