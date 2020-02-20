В Минстрое прокомментировали рост стоимости жилья
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- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
«К сожалению, мы констатируем небольшой, но рост стоимости квадратного метра. Не из-за перехода на проектное финансирование, потому что большое количество объектов у нас достраивается по старой схеме», — заявил он на круглом столе в Госдуме, посвящённом вопросам реформы долевого строительства.
По его словам, это связано с рыночными условиями, стоимостью материалов, а также с белыми зарплатами, которые начали платить строителям.
Как отметил Стасишин, при любом обелении отрасли идёт увеличение себестоимости, это нормальный процесс.
Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН прокомментировал заявление первого зампреда комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Сергея Лисовского о возможном повышении цен на жильё на 25%.