В Минстрое прокомментировали рост стоимости жилья

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Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин прокомментировал рост стоимости жилья.
В Минстрое прокомментировали рост стоимости жилья
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«К сожалению, мы констатируем небольшой, но рост стоимости квадратного метра. Не из-за перехода на проектное финансирование, потому что большое количество объектов у нас достраивается по старой схеме», — заявил он на круглом столе в Госдуме, посвящённом вопросам реформы долевого строительства.

По его словам, это связано с рыночными условиями, стоимостью материалов, а также с белыми зарплатами, которые начали платить строителям.

Как отметил Стасишин, при любом обелении отрасли идёт увеличение себестоимости, это нормальный процесс.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН прокомментировал заявление первого зампреда комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Сергея Лисовского о возможном повышении цен на жильё на 25%.

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