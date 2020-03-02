В России возросло число выявленных нотариусами афер с недвижимостью

Российские нотариусы в 2018 и 2019 годах обнаружили в несколько раз больше попыток мошенничества при совершении нотариальных действий с недвижимостью, чем в 2017 году. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.

«Если в 2017 году в 25 регионах нотариусами было вскрыто 94 факта попыток совершить мошенничество, в 2018-м — уже 150 фактов в 34 регионах страны, а за неполный 2019 год (с января по октябрь включительно) — уже 186 в 30 регионах страны», — заявили в палате.

По данным нотариусов, больше всего попыток мошенничества было выявлено в Красноярском крае (62 случая), в Санкт-Петербурге (59 случаев), в Московской области (39 случаев).

Также в Новосибирской и Ростовской областях нотариусы зафиксировали по 27 фактов попыток мошенничества, в Свердловской области и Башкирии — по 22.

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