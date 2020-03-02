В мобильном приложении «Московской электронной школы» появился новый сервис

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В мобильном приложении «Московской электронной школы» — «Дневнике МЭШ» — появился новый сервис.
В мобильном приложении «Московской электронной школы» появился новый сервис
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает Nation News.

С помощью подписки на push-уведомления родители могут узнать об оценках ребёнка за текущий день и о домашнем задании по предметам на следующий.

«Это позволяет родителям вовремя реагировать, если ребёнок получает, например, неудовлетворительные оценки. Также приложение напомнит, по каким предметам школьнику нужно подготовить домашнюю работу на завтра», — цитирует заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову портал мэра и правительства.

На данный момент уведомления приходят ежедневно в фиксированное время — в 18:00. Впоследствии у родителей появится возможность внести изменения в настройки.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начали принимать заявки на участие в федеральной программе «Земский учитель».

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