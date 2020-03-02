В мобильном приложении «Московской электронной школы» появился новый сервис
- © Официальный сайт мэра Москвы
Об этом сообщает Nation News.
С помощью подписки на push-уведомления родители могут узнать об оценках ребёнка за текущий день и о домашнем задании по предметам на следующий.
«Это позволяет родителям вовремя реагировать, если ребёнок получает, например, неудовлетворительные оценки. Также приложение напомнит, по каким предметам школьнику нужно подготовить домашнюю работу на завтра», — цитирует заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову портал мэра и правительства.
На данный момент уведомления приходят ежедневно в фиксированное время — в 18:00. Впоследствии у родителей появится возможность внести изменения в настройки.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начали принимать заявки на участие в федеральной программе «Земский учитель».