В Пермском крае проверяют сообщения о конфликте двух школьников

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В Пермском крае проверяют сообщения о конфликте между 14-летним и десятилетним мальчиками.
В Пермском крае проверяют сообщения о конфликте двух школьников
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Об этом сообщают vesti.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошёл в зале физкультуры висимской средней школы в Добрянке 27 февраля. По имеющимся данным, младшего мальчика избивали и снимали это на камеру.

Следователи опросили очевидцев, а также педагогов. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, передаёт kp.ru.

Ранее в правительстве Ульяновской области прокомментировали нападение школьника на учительницу.

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