В Пермском крае проверяют сообщения о конфликте двух школьников
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Об этом сообщают vesti.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
Инцидент произошёл в зале физкультуры висимской средней школы в Добрянке 27 февраля. По имеющимся данным, младшего мальчика избивали и снимали это на камеру.
Следователи опросили очевидцев, а также педагогов. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение, передаёт kp.ru.
Ранее в правительстве Ульяновской области прокомментировали нападение школьника на учительницу.