В правительстве Ульяновской области прокомментировали нападение школьника на учительницу

Первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Екатерина Уба прокомментировала нападение подростка на учительницу в одной из местных школ.

«В настоящее время по поручению губернатора Сергея Морозова организована проверка по чрезвычайному происшествию, которое произошло сегодня в одной из заволжских школ», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, комиссия должна разобраться, как в школе организована профилактическая и воспитательная работа.

Кроме того, инцидент повлечёт за собой и проверку работы школьного психолога.

«Результаты будут уже завтра», — отметила Уба.

Она также сообщила, что после получения всех данных состоится внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы разобраться в обстоятельствах происшествия и детально рассмотреть систему профилактики, организацию безопасности в образовательных учреждениях.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов прокомментировал инцидент.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал предложение Общероссийского профсоюза образования ужесточить наказание за насилие в отношении учителя.