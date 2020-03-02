Путин: новое оружие России позволяет сохранять стратегический баланс

Новое российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

В рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства отметил, что американцы создавали свою систему ПРО, чтобы нарушить эту стабильность.

По его словам, в Вашингтоне полагали, «что если они над собой создадут антиракетный зонтик, то тогда другая сторона не сможет соответствующим образом ответить в случае применения ими ядерного оружия».

«Но создав эти современные [гиперзвуковые] комплексы, в том числе комплексы, легко преодолевающие любую систему ПРО, мы эту стратегическую стабильность и стратегический баланс сохраняем», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что это принципиально важно не только для международной безопасности.

Ранее российский лидер пообещал продолжать оснащать все виды и рода войск новейшими видами вооружения и техникой, в том числе лазерными и гиперзвуковыми комплексами.