Путин: новое оружие России позволяет сохранять стратегический баланс

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Новое российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.
Путин: новое оружие России позволяет сохранять стратегический баланс
  • kremlin.ru

В рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства отметил, что американцы создавали свою систему ПРО, чтобы нарушить эту стабильность.

По его словам, в Вашингтоне полагали, «что если они над собой создадут антиракетный зонтик, то тогда другая сторона не сможет соответствующим образом ответить в случае применения ими ядерного оружия».

«Но создав эти современные [гиперзвуковые] комплексы, в том числе комплексы, легко преодолевающие любую систему ПРО, мы эту стратегическую стабильность и стратегический баланс сохраняем», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что это принципиально важно не только для международной безопасности.

Ранее российский лидер пообещал продолжать оснащать все виды и рода войск новейшими видами вооружения и техникой, в том числе лазерными и гиперзвуковыми комплексами.

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