Путин: новое оружие России позволяет сохранять стратегический баланс
- kremlin.ru
В рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства отметил, что американцы создавали свою систему ПРО, чтобы нарушить эту стабильность.
По его словам, в Вашингтоне полагали, «что если они над собой создадут антиракетный зонтик, то тогда другая сторона не сможет соответствующим образом ответить в случае применения ими ядерного оружия».
«Но создав эти современные [гиперзвуковые] комплексы, в том числе комплексы, легко преодолевающие любую систему ПРО, мы эту стратегическую стабильность и стратегический баланс сохраняем», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что это принципиально важно не только для международной безопасности.
Ранее российский лидер пообещал продолжать оснащать все виды и рода войск новейшими видами вооружения и техникой, в том числе лазерными и гиперзвуковыми комплексами.