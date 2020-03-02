Банки в России ограничили выдачу кредитных карт

Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

В количественном выражении число выданных карт за первый месяц нового года упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), передаёт РБК.

А в денежном эквиваленте оно снизилось на 22,7% — до 22,8 млрд рублей. Уточняется, что количество выданных кредитных карт в IV квартале 2019 года также показывало отрицательную динамику (снижение на 11,4% в сравнении с предыдущим годом).

Среди причин снижения называют регуляторные новации ЦБ России, который выступает против нездорового роста потребительского кредитования.

Ранее сообщалось, что большинство крупнейших российских банков за последние три года отказалось от выдачи кредитов в магазинах (POS-кредитования).