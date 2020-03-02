СК проводит проверку по факту схода с рельсов вагонов в Забайкалье

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В Забайкальском крае проводится доследственная проверка по факту схода с рельсов 12 вагонов с углём. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК на транспорте.

«Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту схода вагонов грузового поезда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

По данным следователей, в результате ЧП повреждено 380 метров железнодорожного полотна и одна опора контактной сети.

Ранее сообщалось о сходе с рельсов 12 вагонов грузового поезда с углём на перегоне «Жипхеген – Хилок» Забайкальской железной дороги.

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