Сход 18 вагонов с углём произошёл в Амурской области
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- РИА Новости
«25 февраля 2020 года в 07:45 мск на перегоне Тоннельный — Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара — Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошёл сход 18 вагонов с углём грузового поезда», — приводит ТАСС сообщение РЖД.
Отмечается, что нарушен габарит обоих путей, отсутствует напряжение в контактной сети второго пути.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае произошёл сход с рельсов двух вагонов со спецгрузом.