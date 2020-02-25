Сход 18 вагонов с углём произошёл в Амурской области

В Амурской области произошёл сход c рельсов 18 вагонов, которые перевозили уголь.

«25 февраля 2020 года в 07:45 мск на перегоне Тоннельный — Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара — Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошёл сход 18 вагонов с углём грузового поезда», — приводит ТАСС сообщение РЖД.

Отмечается, что нарушен габарит обоих путей, отсутствует напряжение в контактной сети второго пути.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае произошёл сход с рельсов двух вагонов со спецгрузом.