Сход 18 вагонов с углём произошёл в Амурской области

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В Амурской области произошёл сход c рельсов 18 вагонов, которые перевозили уголь.
Сход 18 вагонов с углём произошёл в Амурской области
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«25 февраля 2020 года в 07:45 мск на перегоне Тоннельный — Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара — Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошёл сход 18 вагонов с углём грузового поезда», — приводит ТАСС сообщение РЖД.

Отмечается, что нарушен габарит обоих путей, отсутствует напряжение в контактной сети второго пути.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае произошёл сход с рельсов двух вагонов со спецгрузом.

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